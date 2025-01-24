Лавров заявил об отсутствии реальных действий Киева и Запада для мирных переговоров

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В Москве не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводятся на сайте дипведомства.

"Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Мы выступаем за действительно окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса. Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы", – отметил Лавров, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса.

По его словам, подобное "перемирие" будет использовано Западом для укрепления ВСУ и попыток вооруженного реванша. Это подтверждается тем, что сейчас продолжаются военные поставки ВСУ, России выдвигаются ультиматумы, действует юридический запрет на переговоры. Кроме того, не решается вопрос легитимности украинской власти.

Между тем инициативы Китая и Бразилии по урегулированию кризиса на Украине подчеркивают необходимость уважения устава ООН. Как отметил Лавров, принцип самоопределения народов не менее важен, чем принцип территориальной целостности.

Основой для мирных переговоров Лавров назвал наработки, которые были согласованы весной 2022 года в ходе российско-украинских переговоров в Белоруссии и Турции. При этом, считает политик, необходимо учитывать нынешнюю ситуацию и позиции, озвученные Владимиром Путиным в июне 2024 года.

При этом Россия считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой, подчеркнул политик, так как отношения России и США при администрации предыдущего американского президента Джо Байдена "предельно истончились".

"Развязанная Вашингтоном "гибридная война" с открыто заявленной доктринальной целью "нанести Москве стратегическое поражение", используя режим в Киеве в качестве тарана, разумеется, успехом не увенчалась, но способствовала тому, что двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер", – считает Лавров.

Поэтому, заключил он, если при новом американском лидере получится нормализовать отношения между странами, это станет определенным достижением.

Ранее Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече. По его словам, российская сторона приступит к согласованию графиков и организационных моментов после того, как "услышит из Вашингтона что-то более внятное и конкретное".