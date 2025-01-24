Песков заявил, что США подорвали договорно-правовую базу для контроля за вооружениями

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США фактически подорвали существование договорно-правовой базы по контролю за вооружениями, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что время для решения данного вопроса было упущено, хотя Россия и ранее говорила о своей заинтересованности в переговорах.

"В интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс", – отметил Песков.

Политик призвал принимать во внимание потенциалы всех ядерных держав, включая Францию и Великобританию. Также он напомнил, что "мяч на стороне американцев".

Этими словами Песков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, что в конце своего предыдущего президентского срока, который длился с 2017 по 2021 год, он был близок к соглашению с РФ о сокращении ядерных арсеналов.

План, к созданию которого пришли Москва и Вашингтон, подразумевал привлечение к этому процессу Китая, напомнил Трамп. При этом он выразил уверенность, что в этот раз сможет достичь соглашения с Владимиром Путиным относительно денуклеаризации России и Штатов.

