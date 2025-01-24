Трамп заявил, что ему удастся достичь с Путиным соглашения по денуклеаризации

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Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что он сможет достичь соглашения с Владимиром Путиным относительно денуклеаризации России и Штатов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью политика телеканалу Fox News.

Американский лидер напомнил, что уже работал над вопросами ядерного разоружения с российским президентом. План, к созданию которого они пришли, подразумевал в том числе привлечение к этому процессу Китая. По словам Трампа, это было связано с тем, что ядерный арсенал этой страны существенно уступает вооружениям России и США.

"Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации", – подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы немедленно встретиться с Владимиром Путиным. Он также отметил, что получает сигналы о готовности российского лидера к этим переговорам.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. Дипломат уточнил, что в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече. По его словам, российская сторона приступит к согласованию графиков и организационных моментов после того, как "услышит из Вашингтона что-то более внятное и конкретное".