Трамп пообещал, что свяжется с Ким Чен Ыном

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Лидер США Дональд Трамп пообещал связаться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе своего нового президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Вместе с тем глава Белого дома не уточнил, когда могут состояться подобные переговоры и по чьей инициативе они должны пройти.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена признала, что не смогла добиться прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в Белом доме отмечали прогресс в укреплении совместно с Южной Кореей, Японией и другими партнерами "сдерживания" КНДР.

В ноябре прошлого года Ким Чен Ын заявлял, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к самой разрушительной термоядерной войне. По его словам, переговоры с Вашингтоном лишь убедили Пхеньян в неизменности враждебной политики Штатов.