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15 января, 14:03

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Песков: Кремль проинформирует, если Ким Чен Ын приедет в Россию

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите Ким Чен Ына в Россию

Фото: kremlin.ru

Кремль проинформирует, если лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Информация появится, когда продолжатся контакты на высшем уровне, уточнил официальный представитель Кремля.

Агентство Yonhap писало, что Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой КНДР передал ему приглашение направить подразделение вооруженных сил республики на парад в Москве в честь 80-летия Победы. В России ожидают положительного решения на приглашение.

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