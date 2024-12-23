Ушаков: в параде Победы 9 мая могут принять участие военные из КНДР

Фото: ТАСС/ЕPA/YURI KOCHETKOV

Кремль допускает, что военные из КНДР могут поучаствовать в параде на Красной площади к 80-летию Победы в ВОВ. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что да", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли Северная Корея в числе государств, давших согласие на участие своих воинских контингентов в параде.

Ранее сербский лидер Александр Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо также назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

Кроме того, Владимир Путин пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики.