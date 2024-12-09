Путин анонсировал мероприятия к 80-летию Победы во всех странах ОДКБ

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Памятные мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах ОДКБ. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.

По словам президента, мероприятия включат в себя памятно-мемориальные, социальные, а также культурно-просветительские.

Между тем на парад в честь юбилейной даты, который пройдет в Москве, были приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко и белорусские воинские расчеты. По словам Путина, и в России, и в Белоруссии помнят и чтут подвиг "наших отцов, наших дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма".

Кроме того, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном передал ему приглашение направить подразделение ВС республики на парад в Москве в честь 80-летия Победы. В России ожидают положительного решения на приглашение, уточнил Белоусов.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не приедет в Москву на парад 9 Мая. Как уточнил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, это объясняется историческим значением окончания Второй мировой войны для Венгрии.