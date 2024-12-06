Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы

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Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает ТАСС.

"Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов, наших дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу", – сказал российский лидер на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Кроме того, к участию в параде на Красной площади приглашены белорусские воинские расчеты, добавил Путин.

В свою очередь, Лукашенко заявил о намерении в 2025 году отметить годовщину победы в ВОВ на Красной площади. По его словам, в мае следующего года белорусы и россияне вместе с другими народами бывшего Советского Союза отметят 80-летие Победы и помянут жертв той войны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не приедет в Москву на парад 9 Мая. Как уточнил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, это объясняется историческим значением окончания Второй мировой войны для Венгрии.

Между тем глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном передал ему приглашение направить подразделение ВС республики на парад в Москве в честь 80-летия Победы. В России ожидают положительного решения на приглашение, уточнил Белоусов.