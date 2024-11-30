Белоусов передал Ким Чен Ыну приглашение направить подразделение ВС КНДР на парад 9 мая

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном передал ему приглашение направить подразделение ВС республики на парад в Москве в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

"В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение Вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая", – заявил он.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от Владимира Путина посетить День Победы в Москве. У него как у главы словацкого правительства исключительный интерес поучаствовать в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, сказал Фицо.

Кроме того, приглашение посетить Парад Победы 9 мая направлено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Как уточнил Путин, в обеих странах помнят и чтят подвиг тех, кто сражался против нацизма.