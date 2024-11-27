Путин пригласил президента Казахстана Токаева на празднование 80-летия Победы

Фото: kremlin.ru

Россия ожидает президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года. Об этом сообщил Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее".

Статья, предваряющая очередной государственный визит российского президента в Республику Казахстан, опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей", – написал Путин.

Глава государства отметил, что в обеих странах помнят и свято чтят подвиг отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма.

В статье Путин поделился своим видением современного состояния и будущего отношений двух стран. В частности, глава государства затронул вопросы экономики, межрегионального взаимодействия, гуманитарных обменов и международного сотрудничества стран. Он отметил, что страны связаны близкими культурными, духовными и нравственными ценностями, а также продолжительной историей жизни в едином государстве. Кроме того, Путин подчеркнул, что с президентом Токаевым у них сложились тесные и добрые личные отношения.

Президент России также заявил о готовности и в дальнейшем продолжать развитие многоплановых дружественных и союзнических отношений с Республикой Казахстан на благо народов обеих стран.

Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности будут обсуждать разрешение западных стран о нанесении ударов дальнобойными ракетами вглубь России.

В рамках визита Путина в Казахстан будут обсуждены все аспекты кризиса на территории Украины. Между Россией и Казахстаном действует соглашение, касающееся оказания взаимной поддержки в случае агрессии, поэтому данная тема присутствует в повестке дня.