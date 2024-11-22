Токаев поручил усилить безопасность в Казахстане из-за конфликта на Украине

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности основных гражданских и военных объектов в стране на фоне эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Берика Уали.

Соответствующие поручения были отданы премьер-министру Казахстана, главе администрации президента, а также руководителям силовых ведомств и акимам.

Уали подчеркнул, что ситуация в стране находится на личном контроле Токаева. Он добавил, что главная стратегическая цель для Казахстана состоит в сохранении стабильности, спокойствия, законности и порядка. Советник Токаева заявил, что Астана неоднократно выступала за решение украинского конфликта путем переговоров.

Владимир Путин сообщил, что дальнобойное оружие западного производства ATACMS и Storm Shadow было использовано украинскими войсками 19 и 21 ноября во время ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ на действия Украины и Запада Россия нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.