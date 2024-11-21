Путин заявил об ударе ВС РФ баллистической ракетой по украинскому заводу "Южмаш"

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Россия нанесла по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуком оснащении. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения.

"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины", – сказал президент.

В ходе удара было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин также раскрыл некоторые характеристики "Орешника". Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, 2,5–3 километра в секунду.

"Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", – отметил президент.

В четверг, 21 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты Storm Shadow. Ранее Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.

Госдепартамент США подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

