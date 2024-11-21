21 ноября, 20:19Политика
Путин заявил об ударе ВС РФ баллистической ракетой по украинскому заводу "Южмаш"
Фото: kremlin.ru
Россия нанесла по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуком оснащении. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения.
"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины", – сказал президент.
В ходе удара было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
Путин также раскрыл некоторые характеристики "Орешника". Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, 2,5–3 километра в секунду.
"Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", – отметил президент.
В четверг, 21 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты Storm Shadow. Ранее Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.
Госдепартамент США подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".