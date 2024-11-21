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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

"Сейчас мне по этой теме нечего сказать", – заявил политик.

Между тем представители киевского режима утверждали, что Вооруженные силы РФ якобы использовали МБР в ходе СВО. При этом никаких подробностей, кроме запуска снаряда с Астраханской области, на Украине не привели.

Ранее Владимир Путин подписал обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания в ответ появление в СМИ информации о разрешении США украинским войскам бить дальнобойным оружием по территории РФ.

В доктрине говорится, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты страны, однако были обновлены условия его применения, включая перечень военных угроз. При этом силы стратегического сдерживания Штатов находятся в состоянии полной боеготовности, заявляли в Пентагоне.

