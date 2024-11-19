ВСУ не подтвердили первое применение ATACMS для удара по России

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В Генштабе ВСУ не подтвердили первое применение ATACMS для удара по территории России, пишет РБК.

Ранее об этом сообщили украинские СМИ. В свою очередь, в Генштабе заявили, что не владеют такой информацией. Так как в настоящее время США официально не подтвердили, что сняли ограничения для Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

С критикой подобных действий нынешней власти Штатов уже выступили американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс.

Так, Маск заявил, что, разрешая Украине удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России, стоит ждать зеркального ответа. По словам Сакса, Байден старается до предела обострить ситуацию, чтобы создать проблемы своему преемнику.