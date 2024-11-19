Песков выразил сожаление из-за решения администрации Байдена по затягиванию конфликта

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Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля считает, что нынешняя власть Штатов до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию. В противоположный пример он упомянул избранного президента США Дональда Трампа, который во время своей предвыборной кампании говорил о мире.

"Он говорил не о войне. Так что во всем этом отношении он находится на противоположной стороне от администрации Байдена", – подчеркнул Песков.

Вместе с тем Байден предрек администрации Трампа много проблем из-за оставленного наследия от администрации Байдена, которая в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались.

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", – отметил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что Москва все понимает.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

После появления соответствующей информации в СМИ переходная команда Трампа заявила, что республиканец, возможно, пересмотрит решение Байдена. При этом, по уточнению сторонника Трампа, пересматриваться будет практически все.

С критикой действий нынешней власти Штатов уже выступили американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс. Так, Маск заявил, что, разрешая Украине удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России, стоит ждать зеркального ответа. По словам Сакса, Байден старается до предела обострить ситуацию, чтобы создать проблемы своему преемнику.