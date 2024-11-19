Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей, хотя и идет в условиях войны, развязанной Западом против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим превратился во вражеский центр по отношению к РФ.

"Это обстоятельство вместе с тем никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", – подчеркнул представитель Кремля.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

Между тем в МИД РФ предупредили, что ответ на удары западными ракетами вглубь территории России будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Американский журналист Чарли Кирк заявлял, что Байден пытается начать третью мировую войну, а миллиардер Дэвид Сакс посчитал, что таким образом действующий президент США нарушил обещание содействовать избранному лидеру Штатов Дональду Трампу в передаче власти.