Журналист Кирк: Байден пытается начать третью мировую войну

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Американский президент Джо Байден пытается начать третью мировую войну. С таким заявлением выступил американский журналист Чарли Кирк, комментируя снятие запрета США на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Публицист назвал данное решение патологией и полным безумием.

"Американское оружие не должно использоваться для обстрела территории России! Представьте себе, если бы Россия поставляла ракеты для обстрела Америки!" – написал Кирк на своей странице в соцсети X.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В МИД РФ предупредили, что ответ на удары западными ракетами вглубь территории России будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.