Полковник Ходаренок: Россия в ответ на атаки ракетами ATACMS может нанести удар по Киеву

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Россия может ударить по правительственным зданиям в Киеве, днепровским ГЭС и украинской инфраструктуре в ответ на запуски американских ракет ATACMS, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок "Газете.ру".

Он считает, что сразу после первых запусков крылатых и баллистических ракет российские военные будут вправе ударить по офису президента Украины, зданию Верховной рады, комплексу зданий министерства обороны Украины.

Также Вооруженные силы РФ, добавил эксперт, могут уничтожить днепровские ГЭС. Кроме того, в ответ на эскалацию армия России может разрушить мосты через Днепр.



Однако военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" предположил, что информация о разрешении Украине ударять по России западными ракетами является лишь мощной кампанией, чтобы понять отношение российской стороны к эскалации конфликта.

Ранее СМИ заявили, что США разрешили Украине ударять по России ракетами ATACMS. Официальные представители Штатов не комментировали эту информацию, но в ФРГ заявили, что властей Германии уже проинформировали о санкционировании ударов.

Подобное развитие событий, добавлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, означает новый виток напряженности и говорит о вовлеченности США в конфликт.

