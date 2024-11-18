В кабмине ФРГ заявили, что США предупредили Германию о санкционировании ударов вглубь РФ

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США проинформировали власти Германии о решении санкционировать удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя кабмина ФРГ Вольфганга Бюхнера.

По его словам, решение американских властей не повлияло на позицию немецкого канцлера Олафа Шольца не поставлять Киеву ракеты Taurus.

Информация о разрешении действующего президента США Джо Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

В Пентагоне при этом отказались комментировать данную информацию. В свою очередь, по информации The Washington Post, Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы.

Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации президента США, отмечает, что Вашингтон опасался применения РФ "более разрушительного оружия на Украине", а также того, что российская сторона якобы увеличит число диверсионных атак на территории Европы и США и усилит поддержку Ирана и хуситов в Йемене.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности, и отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.