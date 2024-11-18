Депутат Картаполов: разрешение США бить вглубь России не изменит ход СВО

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Разрешение президента США Джо Байдена использовать Киевом дальнобойные ракеты для ударов по российским регионам не изменит ход спецоперации. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны отлично показали себя в работе по всем типам дальнобойных боеприпасов Запада.

"Ход операции это никак не изменит. Как мы выполняли задачи, так и будем их выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать", – отметил депутат.

Как считает парламентарий, главная опасность заключается в том, что ВСУ, говоря о планах "бить по военным объектам", в качестве цели выбирают мирные города.

Картаполов рассказал, что ракеты ATACMS сложно отслеживать, однако это возможно. В связи с этим он призвал выявлять места их базирования и наносить удары до их пуска.

Ранее СМИ сообщили, что Байден дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по России. По мнению журналистов, ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

Сразу вслед за американским президентом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

