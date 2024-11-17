Le Figaro: Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь территории России

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Франция и Великобритания вслед за действующим президентом Джо Байденом разрешили нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет газета Le Figaro.

По ее информации, Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

По информации СМИ, Байден впервые дал Украине соответствующее разрешение вечером 17 ноября. По словам источника, мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделились.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

Однако разрешение вряд ли учитывает все пожелания Киева. Предполагается, что оружие может быть задействовано в Курской области, однако все детали остаются засекреченными. Министерство обороны Штатов, в свою очередь, отказалось комментировать данную информацию.