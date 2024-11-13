Зеленский потребовал от Запада помощь после якобы удара ВС РФ по Киеву

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Западу нужно оказать критически важную помощь после якобы удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам в Киеве, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Чем успешнее будут наши воины, тем ближе мы будем продвигаться к окончанию этой войны. Вот как достигается мир с помощью силы", – написал он в соцсети X.

При этом украинский лидер поблагодарил западные страны за уже поставленные ракеты для систем ПВО, однако призвал Вашингтон и Брюссель выполнять соглашения по производству и поставкам в военной сфере.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявлял, что республиканское большинство не заинтересовано в рассмотрении еще одного пакета помощи Украине в ближайшее время. По версии журналистов, без поддержки Штатов Киев не сможет вести боевые действия.

При этом украинские чиновники, уточнялось в другом зарубежном СМИ, боятся, что победивший на выборах в США Дональд Трамп будет проводить переговоры с Москвой на тех условиях, что Украина не вступит в НАТО и не вернет ряд своих территорий.

