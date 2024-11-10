Офис Трампа отрекся от слов его советника, призвавшего Киев забыть про Крым

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Офис избранного президента США Дональда Трампа отрекся от заявлений старшего советника и стратега Республиканской партии Брайана Ланцы по поводу Крыма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление штаба Трампа.

Ланца заявлял, что после возвращения Трампа к власти администрация США не будет поддерживать Украину в желании "вернуть Крым", поскольку это нереалистичная ситуация. Советник указал, что Крым стал потерянным для Киева, а приоритетом Вашингтона станет прекращение конфликта.

В офисе Трамп подчеркнули, что Ланца не говорил от имени Дональда Трампа.

Владимир Зеленский оказался шокирован победой Дональда Трампа на выборах в США и на этом фоне боится прекращения помощи Украине, сообщал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По мнению экспертов, Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта с вероятностью до 95% будет оказывать давление на Киев, а не на Москву.