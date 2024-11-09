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09 ноября, 19:33

Политика

Встреча Байдена и Трампа по предстоящей передаче власти состоится 13 ноября

Фото: AP Photo, File

Встреча действующего президента США Джо Байдена и победившего выборы Дональда Трампа по предстоящей передаче власти состоится в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден и Трамп встретятся в Овальном кабинете в 11:00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже, говорится в сообщении.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Джо Байден и кандидат от демократов Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти.

Сообщалось, что Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти.

Продажи книг о тирании и антиутопий выросли в США после победы Трампа на выборах

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