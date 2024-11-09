09 ноября, 19:33Политика
Встреча Байдена и Трампа по предстоящей передаче власти состоится 13 ноября
Фото: AP Photo, File
Встреча действующего президента США Джо Байдена и победившего выборы Дональда Трампа по предстоящей передаче власти состоится в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Байден и Трамп встретятся в Овальном кабинете в 11:00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже, говорится в сообщении.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.
Джо Байден и кандидат от демократов Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти.
Сообщалось, что Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти.
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