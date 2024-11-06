Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, передает Associated Press.

Харрис позвонила избранному президенту по телефону и обсудила с ним важность мирной передачи власти. В 16:00 по местному времени (00:00 мск) демократ планирует выступить с речью о признании поражения в президентской гонке.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку Трампа выступили 51% избирателей, в то время как за Харрис проголосовали 47,4%.

По мнению некоторых СМИ, Харрис допустила в ходе своей предвыборной кампании три главные ошибки: занималась морализаторством, пользовалась поддержкой голливудской "элиты" и почти всех СМИ, а также "усиливала разобщенность" американского общества.