Трамп заявил, что не будет назначать своих детей в новую администрацию

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Объявивший себя победителем президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от своего первого президентского срока, не будет назначать своих детей на должности при новой администрации, сообщает телеканал NBC News.

Он пояснил, что этот опыт оказался слишком болезненным для его семьи, в результате они "прошли через ад".

Во время первого президентского срока Трампа его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку Трампа выступили 51% избирателей, в то время как за Харрис проголосовали 47,4%.