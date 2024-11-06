Трамп обогнал Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обогнал по голосам свою соперницу от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов.

После подсчета 72% бюллетеней бывший глава Белого дома набирает 51,4% голосов, тогда как Харрис заручилась поддержкой 47,7% голосов.

Пенсильвания является одним из важнейших колеблющихся штатов, поскольку этот регион может сыграть решающую роль в определении итогов президентской гонки: 19 голосов выборщиков штата могут стать решающими для победы одного из кандидатов.

Дональд Трамп ранее заявил, что победа в штате Пенсильвания будет решающим фактором для его успеха на этих выборах. Республиканец призвал своих сторонников активно идти на участки и голосовать.

Американские СМИ прогнозируют победу республиканца на президентских выборах с вероятностью в 88%.