06 ноября, 07:14Политика
Трамп обогнал Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания
Фото: ТАСС/EPA/CJ GUNTHER
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обогнал по голосам свою соперницу от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов.
После подсчета 72% бюллетеней бывший глава Белого дома набирает 51,4% голосов, тогда как Харрис заручилась поддержкой 47,7% голосов.
Пенсильвания является одним из важнейших колеблющихся штатов, поскольку этот регион может сыграть решающую роль в определении итогов президентской гонки: 19 голосов выборщиков штата могут стать решающими для победы одного из кандидатов.
Дональд Трамп ранее заявил, что победа в штате Пенсильвания будет решающим фактором для его успеха на этих выборах. Республиканец призвал своих сторонников активно идти на участки и голосовать.
Американские СМИ прогнозируют победу республиканца на президентских выборах с вероятностью в 88%.
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