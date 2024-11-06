Посольство РФ назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы США

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Посольство России отреагировало на обвинения в сторону Москвы во вмешательстве в президентские выборы США, назвав их злобной клеветой и "очередной пустышкой". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление дипмиссии.

По словам дипломатов, подобные инсинуации выдумываются в Вашингтоне для использования во внутриполитической борьбе. В частности, спецслужбы США обвинили российскую сторону в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях.

"Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", – добавили в дипмиссии.

Сотрудники посольства отметили, что истерика американских властей и СМИ по поводу якобы российской дезинформации и вмешательства перед выборами уже стало недоброй традицией.

К примеру, ранее госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил об угрозах безопасности для процедуры голосования в его штате. По его словам, эти угрозы имеют "российское происхождение".

Россия отвергает утверждения американских спецслужб о якобы вмешательстве в выборы и распространении лжи о них, сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что весь мир замер не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в Штатах.