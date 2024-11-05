Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в якобы угрозах выборам США в его штате

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Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил об угрозах безопасности для процедуры голосования в его штате. По его словам, эти угрозы имеют "российское происхождение". Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова госсекретаря.

Голосование на президентских выборах США было прервано в округе Фултон в Джорджии из-за угроз взрывов. Всего местные власти получили пять сообщений об угрозах, после чего были эвакуированы два участка в округе. Позже их работу восстановили.

Раффенспергер добавил, что в данный момент власти устанавливают точное происхождение угроз.

По данным издания, сообщения поступили с электронной почты, использующей российский интернет-домен. Однако злоумышленники могли попросту подделать почту, допускается в статье.

В США 5 ноября начались всеобщие выборы. Президентская гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

Экс-лидер США уже проголосовал на выборах на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич во Флориде. Кандидата в президенты сопровождала его супруга Мелания. Политик признался, что чувствует себя уверенно и считает, что его ждет большая победа.