Fox News: в Миссури закрыли избирательный участок из-за паводка

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Избирательный участок на ферме Брукдейл Фармс на западе штата Миссури закрыли из-за паводка, передает местный филиал телеканала Fox News.

Избирателей перенаправляют для голосования в соседний округ. Как долго будет закрыт участок, неизвестно. В некоторых местных школах отменили занятия, а дороги перекрыты из-за затопления.

В свою очередь, старший советник Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) по выборам Кейт Конли рассказала телеканалу CNN, что ведомство отслеживает несколько случаев экстремальных погодных условий и других нарушений работы инфраструктуры в некоторых частях страны, однако эти явления относятся к разряду ожидаемых. По ее словам, к ним готовились.

Тем временем голосование в округе Фултон штата Джорджия прерывалось из-за угроз. Директор по регистрации и выборам округа Надин Уильямс сообщила, что власти получили пять сообщений об угрозах взрыва. После этого два участка в округе временно эвакуировали примерно на 30 минут.

Сейчас оба пункта работают, и все избирательные участки находятся в безопасности. Уильямс отметила, что власти округа будут добиваться, чтобы два участка, работа которых была сорвана, были открыты чуть дольше во вторник вечером.

Выборы президента в Соединенных Штатах начались 5 ноября 2024 года. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

В настоящее время американские аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов США, объясняя это высокой степенью неопределенности. Результаты опросов избирателей в колеблющихся штатах показывают, что победа обоих кандидатов примерно одинаково вероятна.