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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на выборах на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич во Флориде, передает телеканал Fox News.

Трампа на избирательном участке сопровождала его супруга Мелания.

"Я провел отличную кампанию. Я думаю, что она была, возможно, лучшей из трех моих кампаний. Я бы сказал, что это лучшая кампания, которую мы когда-либо проводили", – заявил кандидат после голосования.

Политик также сказал, что чувствует себя уверенно и считает, что его ждет большая победа.

"Если я проиграю в этих выборах и при условии, что это будут честные выборы, я первым признаю поражение", – добавил Трамп.

Также политик высказался по поводу возможных беспорядков после выборов. Он назвал своих сторонников не жестокими людьми и заверил, что те не станут устраивать беспорядки.

"Мои сторонники не склонны к насилию, это люди, которые не верят в насилие. Я, конечно, не хочу никакого насилия", – сказал политик.

5 ноября в США начались всеобщие выборы. Президентская гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

Полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняли избирательный участок в Палм-Бич. На дорожке, по которой избиратели шли к участку № 5 604, были замечены не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

Однако по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, для России не принципиален итог выборов президента в США.