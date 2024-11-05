Sky News: результаты выборов в США могут быть оспорены на улицах

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Результаты выборов в США могут быть оспорены не только в судах, но и на улицах, считает журналист Sky News Дэвид Блевинс, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, выборы президента США являются "историческим днем", так как сейчас перед страной стоит выбор между первой женщиной-президентом и "президентом-преступником".

Блевинс подчеркнул, что Соединенные Штаты сегодня – "глубоко разделенная страна", и, по мнению многих, итоги президентской гонки будут "неизбежно оспорены в судах".

Ранее стало известно, что американские аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов США, объясняя это высокой степенью неопределенности. Результаты опросов избирателей в колеблющихся штатах показывают, что победа обоих кандидатов примерно одинаково вероятна.

Выборы президента в Соединенных Штатах начались 5 ноября 2024 года. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

По итогам опроса, проводившегося с 31 октября по 2 ноября, Трамп уступает Харрис 4% голосов. Из 1 297 респондентов Трампа поддержали 47% опрошенных, а Харрис – 51%.