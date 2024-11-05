Аналитики назвали итоги выборов в США непредсказуемыми

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Американские аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов США, объясняя это высокой степенью неопределенности. Об этом сообщает газета Politico.

Эксперты заявили, что не знают, чем закончатся выборы. Согласно оценкам издания, накануне голосования "еще никогда не было столько неопределенности". Результаты опросов избирателей в колеблющихся штатах показывают, что победа обоих кандидатов примерно одинаково вероятна, уточнила газета.

Выборы президента в Соединенных Штатах начались 5 ноября 2024 года. Кандидатом от демократов утвердили вице-президента Штатов Камалу Харрис, а от республиканцев – экс-президента страны Дональда Трампа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России итог президентских выборов в США не принципиален. Кроме того, Россия желает американскому народу преодолеть кризис демократии и общественный раскол.