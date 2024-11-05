Захарова пожелала американскому народу преодолеть кризис демократии

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Россия желает американскому народу преодолеть кризис демократии и общественный раскол, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов", – заметила Захарова.

При этом она подчеркнула, что РФ в целом все равно на итоги президентских выборов в США, так как там уже сложился двухпартийный консенсус по противостоянию с Россией.

"Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие российским интересам", – добавила представитель российского МИД.

Ранее о консенсусе по антироссийской направленности американской внешней политики заявлял и глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр подчеркнул, что Россия готова к равноправному диалогу с США, если Вашингтон продемонстрирует серьезные намерения "договариваться по-честному" на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности.

Президентские выборы в США пройдут сегодня, 5 ноября. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

При этом по итогам опроса, проводившегося с 31 октября по 2 ноября, Трамп уступает Харрис 4% голосов. Из 1 297 респондентов Трампа поддержали 47% опрошенных, а Харрис – 51%.