Захарова пожелала США преодолеть "чудовищный внутренний раскол"

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Накануне президентских выборов в США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с пожеланием стране преодолеть чудовищный внутренний раскол, который стравливает американцев, не давая им возможности решить проблемы.

По ее мнению, происходящее в США не является демократией или заданными ими же стандартами. Политик указала на то, что если граждане пытаются выразить свою точку зрения, то их начинают отменять, преследовать и гнобить.

"Самое чудовищное, что это делается в таких масштабах", – цитирует Захарову РИА Новости.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.