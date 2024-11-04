The New York Post: Трамп догнал Харрис в последнем опросе перед выборами

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Бывший президент США Дональд Трамп сравнялся с вице-президентом Камалой Харрис в президентской гонке. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, который был проведен по заказу газеты The New York Post.

Оба кандидата в президенты США набрали по 49% поддержки среди вероятных избирателей. Трамп, таким образом, нивелировал отставание от Харрис на 4%, которое наблюдалось по результатам опросов в начале октября.

Согласно данным опроса, Харрис с большим отрывом в 20% лидирует среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. При этом Трамп имеет преимущество в 14% среди избирателей в возрасте старше 55 лет.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.