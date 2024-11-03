Харрис и Трамп потратили на кампании почти 1,5 миллиарда долларов

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Кампания кандидата от Демократической партии на пост президента США Камалы Харрис собрала почти миллиард долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику федеральной избирательной комиссии.

Соперник Харрис – республиканец Дональд Трамп – собрал чуть менее 400 миллионов долларов.

По данным федеральной избирательной комиссии на середину октября, почти все собранные средства были потрачены: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, у Трампа – 36,2 миллиона. Таким образом, кандидаты в сумме потратили более 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, Харрис установила рекорд по скорости сбора средств. В прошлый выборный цикл два кандидата собрали 1,85 миллиарда долларов: 785 миллионов – Трамп, 1,06 миллиарда – Джо Байден.

Финансовую поддержку Трампу оказали порядка 50 миллиардеров. В активе Харрис 76 предпринимателей.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии официально выдвинута Харрис, от Республиканской партии – Трамп.

Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.