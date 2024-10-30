Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США

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Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на президентских выборах в США. Об этом со ссылкой на информацию системы досрочного голосования сообщает портал Axios.

По обнародованным данным выходит, что порядка 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами и около 36% – республиканцами. Около 41% из проголосовавших заранее – люди в возрасте старше 65 лет.

В материале отмечается, что на выборах 2020 года общее число проголосовавших досрочно по почте или лично людей составило около 100 миллионов человек.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, республиканская партия, в свою очередь, выдвинула Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

Также в преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.