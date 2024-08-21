21 августа, 04:43Политика
Камала Харрис официально утверждена кандидатом в президенты США от Демпартии
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Вице-президент США Камала Харрис официально утверждена кандидатом от Демократической партии на пост президента США в рамках предстоящих выборов, передает РИА Новости.
Кандидатура Харрис утверждена по итогам формального голосования на съезде демократов в Чикаго. Уточняется, что первым свой голос отдал штат Делавэр как родной регион вице-президента, который высказал поддержку ее кандидатуре.
Харрис дистанционно поблагодарила участников съезда за утверждение ее кандидатуры.
"Я благодарю вас!" – сказала она по видеотрансляции участникам съезда.
В начале августа Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом в президенты от демократов. Она добавила, что теперь ее команде предстоит проделать немало работы.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Харрис отказалась проводить предвыборные дебаты с ним 4 сентября, организатором которых должен был выступить телеканал Fox News.
Новости мира: Харрис отказалась от участия в теледебатах 4 сентября