Камала Харрис официально утверждена кандидатом в президенты США от Демпартии

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Вице-президент США Камала Харрис официально утверждена кандидатом от Демократической партии на пост президента США в рамках предстоящих выборов, передает РИА Новости.

Кандидатура Харрис утверждена по итогам формального голосования на съезде демократов в Чикаго. Уточняется, что первым свой голос отдал штат Делавэр как родной регион вице-президента, который высказал поддержку ее кандидатуре.

Харрис дистанционно поблагодарила участников съезда за утверждение ее кандидатуры.

"Я благодарю вас!" – сказала она по видеотрансляции участникам съезда.

В начале августа Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом в президенты от демократов. Она добавила, что теперь ее команде предстоит проделать немало работы.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Харрис отказалась проводить предвыборные дебаты с ним 4 сентября, организатором которых должен был выступить телеканал Fox News.