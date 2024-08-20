Харрис отказалась участвовать в дебатах с Трампом на площадке Fox News

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Вице-президент США Камала Харрис отказалась проводить предвыборные дебаты 4 сентября, организатором которых должен был выступить телеканал Fox News. Такое заявление написал кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что не удивлен ее решением. Вместо запланированных дебатов в эту дату он проведет конференцию, на которой ответит на вопросы избирателей на площадке Fox News.

Ранее Трамп сообщил, что дебаты, намеченные на 4 сентября, должны состояться в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще предстоит определить.

Штаб Харрис высказался о своем несогласии с решением ее основного соперника. Ее команда призвала кандидата от республиканцев соблюдать достигнутые ранее договоренности.

На настоящий момент Харрис дала согласие на участие только в дебатах 10 сентября. Вместе с тем она заявляла, что открыта для обсуждения идеи проведения дополнительных дебатов после 10 сентября.