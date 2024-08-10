Байден объяснил выход из президентской гонки желанием гарантировать поражение Трампа

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Действующий президент США Джо Байден объяснил свое решение о выходе из президентской гонки стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News, которое полностью выйдет в эфир 11 августа.

"Когда я баллотировался в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести", – пояснил лидер Америки.

Байден отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил нынешнего вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

По итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы выдвигаться на пост президента страны. 7 августа она объявила, что официально стала кандидатом на роль главы государства от демократов.