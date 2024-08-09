Харрис подтвердила готовность к дебатам с Трампом 10 сентября

Фото: ТАСС/AP/Carlos Osorio

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом 10 сентября на площадке телекомпании ABC.

"Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата 10 сентября", – приводит ее слова ТАСС.

Она также заявила, что готова обсудить вопрос о дебатах и в дальнейшем.

Нынешний президент США Джо Байден отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

По итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы выдвигаться на пост президента страны.

7 августа в ходе митинга своих сторонников она объявила, что официально стала кандидатом на роль главы государства от демократов.