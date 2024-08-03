03 августа, 18:49Политика
Штаб Харрис заявил о несогласии с решением Трампа провести дебаты 4 сентября
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил о своем несогласии с решением ее основного соперника Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News.
В публикации в социальной сети X команда Харрис призвала кандидата от республиканцев соблюдать достигнутые ранее договоренности.
Штаб нынешнего вице-президента Штатов также отметил, что Харрис так или иначе будет присутствовать на дебатах 10 сентября, чтобы обратиться к гражданам страны в прайм-там.
Кроме того, предвыборная команда Харрис поделилась мнением о том, что Трамп договорился о проведении дебатов с близким к Республиканской партии телеканалом из-за своего страха.
Ранее Трамп сообщил, что дебаты, намеченные на 4 сентября, должны состояться в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще предстоит определить.
Нынешний глава государства Джо Байден отказался от переизбрания на пост американского лидера в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.
Позже Харрис официально заявила, что собирается участвовать в выборах на пост президента от демократов. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.
Накануне по итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.
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