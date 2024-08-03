Штаб Харрис заявил о несогласии с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

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Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил о своем несогласии с решением ее основного соперника Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News.

В публикации в социальной сети X команда Харрис призвала кандидата от республиканцев соблюдать достигнутые ранее договоренности.

Штаб нынешнего вице-президента Штатов также отметил, что Харрис так или иначе будет присутствовать на дебатах 10 сентября, чтобы обратиться к гражданам страны в прайм-там.

Кроме того, предвыборная команда Харрис поделилась мнением о том, что Трамп договорился о проведении дебатов с близким к Республиканской партии телеканалом из-за своего страха.

Ранее Трамп сообщил, что дебаты, намеченные на 4 сентября, должны состояться в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще предстоит определить.

Нынешний глава государства Джо Байден отказался от переизбрания на пост американского лидера в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

Позже Харрис официально заявила, что собирается участвовать в выборах на пост президента от демократов. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.

Накануне по итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.