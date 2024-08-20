Байден назвал Трампа лузером, который лжет о проблемах США

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Действующий лидер США Джо Байден во время своего выступления на общенациональном съезде демократов публично назвал кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа лузером, который лжет о проблемах страны остальному миру.

"Когда он выступает и рассуждает о проблемах Америки, он говорит, что мы пребываем в состоянии упадка, что мы проигрываем. Это он – лузер, и он чертовски неправ", – цитирует главу Штатов РИА Новости.

Байден подчеркнул, что американские граждане преуспевающие люди, путешествующие по миру. Он также поинтересовался у слушателей знают ли они хотя бы одну страну, которая не считает, что США лидирующая держава.

В своей дальнейшей речи лидер США затронул ложь Трампа о ситуациях с мигрантами на южной границе страны, с преступностью, а также по ряду других сюжетов.

Съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. Ожидается, что в рамках него вице-президент Камала Харрис даст официальное согласие баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах. Кроме того, делегатам предстоит утвердить политическую платформу партии.

Около площадки мероприятия произошла массовая протестная акция. Некоторым демонстрантам даже удалось перелезть через первую линию ограждений площадки съезда, где они столкнулись с правоохранителями. Позже полицейские все же оттеснили прорвавшихся участников акции, а также задержали несколько наиболее агрессивно настроенных протестующих.