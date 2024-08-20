Протестующие пытаются прорваться на съезд Демпартии США в Чикаго

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Участники массовой протестной акции в Чикаго пытаются прорваться через ограждения на площадку проведения национального съезда Демократической партии США. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторым протестующим удалось перелезть через первую линию ограждений, где они столкнулись с правоохранителями. Оставшаяся часть участников демонстрации находится за внешним периметров. Они пытаются раскачать и повалить ограждения.

Сотрудники полиции оттеснили прорвавшихся участников акции. Кроме того, были задержаны несколько наиболее агрессивно настроенных протестующих.

Съезд Демократической партии США пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа. Ожидается, что в рамках него вице-президент Камала Харрис даст официальное согласие баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах. Кроме того, делегатам предстоит утвердить политическую платформу партии.

В преддверии съезда демократов на одной из главных улиц города – Мичиган-авеню – прошла пропалестинская акция, в которой принимали участие несколько сотен людей. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Прекратить поставки вооружений Израилю", "Снять блокаду Газы" и прочие.