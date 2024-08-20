Трамп заявил, что предложит Маску место в своей администрации в случае переизбрания

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что планирует предложить бизнесмену Илону Маску место в своей администрации в случае победы на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

По словам политика, Маск сможет занять место советника президента либо стать членом кабинета министров.

"Он очень умный парень. Если бы он согласился, я бы обязательно это сделал. Он блестящий парень", – сообщил Трамп.

В середине августа Трамп дал интервью Маску на площадке соцсети X, в котором рассказал бизнесмену о своих отношениях с Владимиром Путиным и военных возможностях Украины, раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, допустившего возможность приема Украины в НАТО, заявил, что Китай в будущем сможет догнать или даже перегнать Штаты по размеру арсенала ядерного оружия, а также сделал много других заявлений.

По информации СМИ, Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Точная сумма пожертвования неизвестна, однако, согласно источникам журналистов, она значительна.

Кроме того, Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.