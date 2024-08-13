Трамп назвал Путина хорошим переговорщиком

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Бывший президент США Дональд Трамп планирует в случае своего переизбрания на должность главы государства реанимировать отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на интервью Трампа Илону Маску в соцсети X.

В интервью экс-президент США поделился, что предостерег Путина от решительных действий на Украине. Трамп выразил уверенность, что тогда российский лидер не хотел бы обострять ситуацию.

"Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова", – заявил кандидат на должность нового президента США.

Он также отметил, что лидеры Китая, России и КНДР являются лучшими переговорщиками, так как они нацелены на отстаивание интересов своих стран.

Ранее Трамп назвал отличной и феноменальной сделку, которую, по его словам, заключила в свою пользу РФ по обмену заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

Кроме того, Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Таким образом бывший глава Штатов призвал Зеленского закончить конфликт на Украине.

