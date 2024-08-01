Турецкая разведка подтвердила обмен 26 заключенными из 7 стран

Фото: cnnturk.com

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) стала посредником в проведении самой масштабной за последнее время операции по обмену. В ней приняли участие 26 заключенных из 7 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

В список вошли журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан. Кроме того, страны также обменяли тех, кто содержался в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, утверждают представители разведки.

При этом 10 из всех освобожденных в рамках данной операции будут направлены в РФ. Еще 13 заключенных отправятся в ФРГ и 3 – в Соединенные Штаты, отметил в свою очередь турецкий телеканал NTV.

Ранее СМИ сообщали о проведении этого обмена в Анкаре. По их данным, для проведения этой операции в столицу Турции прибыли два российских самолета.

Журналисты утверждали, что в обмене также участвовали редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и отбывающий в Германии пожизненное наказание по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили россиянин Вадим Красиков. По данным СМИ, в сделке якобы фигурировал и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), осужденный в России за госизмену.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказывался отвечать на вопрос журналистов по поводу появившейся в СМИ информации о якобы готовящемся обмене заключенными.

