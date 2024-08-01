Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и США

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о появившейся в СМИ информации о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.

"По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", – уточнил он.

В последние дни в СМИ стала появляться информация о возможном обмене заключенными, сторонами которого могут стать РФ и США.

В частности, ранее телеканал Fox News сообщил, что Гершкович, которого Свердловский областной суд признал виновным по делу о шпионаже против РФ и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, может вернуться в США в ближайшее время. Сам журналист не признал свою вину.

Американский лидер Джо Байден заявлял, что Штаты продолжат добиваться освобождения Гершковича и его возвращения на родину, но Песков не стал комментировать тогда возможный обмен журналиста из США.

