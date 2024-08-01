Flightradar24: над Калининградом замечен самолет для обмена заключенными

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Воздушное судно, использованное во время других обменов, включая в ходе обмена российского предпринимателя Виктора Бута, обнаружили над Калининградом на фоне информации о возможном передаче США американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные FlightRadar24.

По данным ресурса, воздушное судно Ан-148 с бортовым номером RA-61727 вылетело из Внуково в 06:11 по московскому времени и направилось в Калининград. Такой же самолет использовался в ходе обмена Бута. За российским летчиком Константином Ярошенко также летал Ан-148 (RA-61712).

В 07:35 (08:35 по московскому времени) самолет сел в Калининграде.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Гершкович может вернуться в США в ближайшее время в рамках "обмена" заключенными.

Спецслужбы задержали журналиста в России весной 2023 года. При этом сам Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля 2024 года Свердловский областной суд признал его виновным по делу о шпионаже против РФ и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако сам он не признал вину.

В связи с этим американский лидер Джо Байден заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича и его возвращения на родину. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу обмена журналиста из США.

